Гамшик: Жалею, что так и не выиграл с Наполи Серию А

Бывший капитан Наполи Марек Гамшик, который перешел в китайский Далянь Ифань, прокомментировал свой трансфер.

"Я воодушевлен, для меня это новое приключение в стране, о которой я мало что знаю. Не знаю, что меня ждет. Не могу дождаться выступления за новый клуб.

Наполи официально подтвердил уход Гамшика в Китай

Когда только услышал об интересе Далянь Ифан, я тут же позвонил Карраско, чтобы узнать о команде больше, а потом принял решение о переходе.

Самый памятный момент в Наполи? Возможно, Кубок Италии, который Наполи завоевал впервые за 25 лет. Никогда не забуду празднования этой победы. Единственное, о чем я жалею – мы не смогли выиграть чемпионат Италии.

Де Лаурентис рассказал интересные подробности относительно интереса итальянских грандов к Гамшику

Был ли я близок к трансферу в Ювентус? Не думаю. Я бы никогда не перешел в Ювентус. Я был близок к трансферу в Милан, но я никогда не пытался сменить клуб. Я всегда верным Наполи", – цитирует Гамшика Sky Sport Italia.