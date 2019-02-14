toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЛІГА ЄВРОПИ ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО ШАХТАР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ

Наполі офіційно підтвердив відхід Гамшіка в Китай

17:35 190 Читать на русском
Наполі офіційно підтвердив відхід Гамшіка в Китай
Марек Гамшік / фото: ФК Наполі

Півзахисник Наполі Марек Гамшік продовжить кар'єру в чемпіонаті Китаю.

Наполі досяг домовленості з китайським клубом Далянь Іфан щодо трансферу словака, повідомляє прес-служба "партенопейців".

Гамшик перейшов у Далянь Іфан, – юрист Наполі

"Капітан, приклад, футболіст і людина, яку Неаполь полюбив назавжди. Він залишиться в нашій історії", – написав про Гамшіка офіційний твіттер Наполі.

31-річний хавбек виступав за неаполітанський клуб протягом 11,5 року. За цей час він встиг стати рекордсменом команди за кількістю матчів (520) і голів (121). Раніше найкращим бомбардиром Наполі був легендарний аргентинець Дієго Марадона.

Зінченко – пріоритетна ціль Наполі під час літнього трансферного вікна

Теги
Головне Марек Гамшік Марек Гамшік Наполі Наполі Італія Трансфери Далянь Іфан Далянь Іфан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Карпати підписали французького хавбека Йода
    Україна — 15:581030 Карпати підписали французького хавбека Йода
1
год
:
44
хв
Олімпіакос
19:55
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук