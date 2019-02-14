Наполі офіційно підтвердив відхід Гамшіка в Китай

Півзахисник Наполі Марек Гамшік продовжить кар'єру в чемпіонаті Китаю.

Наполі досяг домовленості з китайським клубом Далянь Іфан щодо трансферу словака, повідомляє прес-служба "партенопейців".

Гамшик перейшов у Далянь Іфан, – юрист Наполі

"Капітан, приклад, футболіст і людина, яку Неаполь полюбив назавжди. Він залишиться в нашій історії", – написав про Гамшіка офіційний твіттер Наполі.

31-річний хавбек виступав за неаполітанський клуб протягом 11,5 року. За цей час він встиг стати рекордсменом команди за кількістю матчів (520) і голів (121). Раніше найкращим бомбардиром Наполі був легендарний аргентинець Дієго Марадона.

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