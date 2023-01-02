"Очевидно, що ми розчаровані. Щоразу, коли ви програєте, ви розчаровані, але крім самого результату, я був розчарований тим, як ми грали. Ми зробили занадто багато помилок проти Ланса, який заслуговував на перемогу.

Приниження Рамоса та капітана парижан у відеоогляді матчу Ланс – ПСЖ – 3:1

Ми відстали на початку, але майже відразу зрівняли рахунок. Потім ми пропустили два голи, яких можна було уникнути, особливо другий, коли нас спіймали на контратаці, і ми повинні були бути більш збалансованими та організованими. Навіть якщо ми намагалися відігратися, у нас був шанс зробити рахунок 3:2, але вперше в цьому сезоні ми повністю втратили нашу організацію. Чому? Я не впевнений, але ми поговоримо з гравцями та розглянемо різні сфери нашої гри", – цитує Гальтьє офіційний сайт ПСЖ.

Нагадаємо, що парижани несподівано поступились Лансу (3:1), зазнавши першої поразки при Крістофі Гальтьє.

Ліга 1: Ланс розніс ПСЖ, завдавши парижанам першої поразки в сезоні, Ліон сенсаційно програв Клермону