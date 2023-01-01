Ліга 1, 17 тур

Ліон – Клермон – 0:1

Гол: Ча, 87 (п)

Нант – Осер – 1:0

Гол: Коко, 74

Тулуза – Аяччо – 2:0

Голи: Ратау, 46, Деягере, 62

Анже – Лор'ян – 1:2

Голи: Сіма, 10 – Сіма, 79 (авт), Ле Фее, 88

Монако – Брест – 1:0

Гол: гравець №17, 58

Ланс – ПСЖ – 3:1

Голи: Франковскі, 5, Опенда, 28, Моріс, 48 – Екітіке, 8

Звітний тур Ліги 1 завершив низку негативних серій. Тулуза, яка 5 матчів не знала смаку перемог, обіграла конкурента в боротьбі за виживання – Аяччо. Лор'ян, який ще у жовтні йшов у призовій трійці, потім посипався. 6 матчева безвиграшна серія відкинула команду за межі єврокубкової зони. Схоже, проблеми не залишилися позаду. Дотиснути Анже, який йде останнім, вдалося лише наприкінці матчу.

Продовжуються муки Ліона, який під час паузи на ЧС-2022 остаточно змінив власника. Сьогодні "ткачі" зазнали поразки від скромного Клермона, який не перемагав у шести попередніх матчах. Тепер ці команди розташовуються поруч на межі першого десятка.

Закривав програму вечора центральний матч туру. ПСЖ завітав у гості до однієї з найяскравіших команд чемпіонату Франції. Ланс вже на 5 хвилині дав експериментальному складу парижан зрозуміти, що неприємностей уникнути не вдасться. Доннарумма невпевнено зіграв на виході, і Франковскі без проблем переправив м'яч вже у порожні ворота. Проте підопічні Крістофа Гальтьє дуже швидко відігралася. Відзначився Екітіке, який за відсутності Мессі отримав шанс проявити себе у стартовому складі.

"Містян" це не знітило. Ще до перерви вони забили вдруге. Головне – як вони це зробили. Фоффана, немов з дітьми, розібрався з опонентами в центрі поля і вирізав класну передачу на Опенда. Лоїс по черзі познущався з Серхіо Рамоса і Маркіньйоса й вдруге пробив Доннарумму. Якщо ПСЖ і сподівався на камбек, то його мрії зруйнував швидкий пропущений у другому таймі. Бездарно зіграв Руїс, за що відразу ж покарали. Опенда записав у свій актив ще й ефектний асист п'ятою на Клода Моріса.

Більше голів команди не забивали. Ланс завдав ПСЖ першої поразки у нинішньому сезоні. Безпрограшна серія парижан у всіх турнірах, яка почалася у березні минулого року, обірвалася на 32 матчах.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ