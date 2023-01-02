Ліга 1, 17 тур

Ланс – ПСЖ – 3:1

Голи: Франковскі, 5, Опенда, 28, Моріс, 48 – Екітіке, 8

Таким і повинен бути центральний матч туру. Неоптимальний склад ПСЖ подарував Лансу шанс, і він ним люб'язно скористався. Підопічні Франка Еса довели, що не випадково посідають друге місце. На своєму полі вони впевнено здолали парижан. У рідних стінах Ланс в цьому сезоні лише перемагає – 9 із 9.

Ліга 1: Ланс розніс ПСЖ, завдавши парижанам першої поразки в сезоні, Ліон сенсаційно програв Клермону

Сьогоднішній матч надовго запам'ятається Серхіо Рамосу та Маркіньйосу. Усе завдяки Лоїсу Опенда. Бельгієць не раз знущався з іспанця та капітана ПСЖ, навіть у результативних атаках. Завдяки цій перемозі Ланс скоротив відставання від лідера до 4 очок.