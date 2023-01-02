"Очевидно, что мы разочарованы. Каждый раз, когда вы проигрываете, вы разочарованы, но кроме самого результата, я был разочарован тем, как мы играли. Мы совершили слишком много ошибок против Ланса, который заслуживал победы.

Унижение Рамоса и капитана парижан в видеообзоре матча Ланс – ПСЖ – 3:1

Мы отстали в начале, но почти сразу сравняли счет. Затем мы пропустили два гола, которых можно было избежать, особенно второй, когда нас поймали на контратаке, и мы должны были быть более сбалансированными и организованными. Даже если мы пытались отыграться, у нас был шанс сделать счёт 3:2, но впервые в этом сезоне мы полностью потеряли нашу организацию. Почему? Я не уверен, но мы поговорим с игроками и рассмотрим разные сферы нашей игры", – цитирует Гальтье официальный сайт ПСЖ.

Напомним, что парижане неожиданно уступили Лансу (3:1), потерпев первое поражение при Кристофе Гальтье.

Лига 1: Ланс разнес ПСЖ, нанеся парижанам первое поражение в сезоне, Лион сенсационно проиграл Клермону