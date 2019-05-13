Галони шампанського, політ Гвардіоли, А капела з культовим музикантом – божевільне святкування чемпіонства Ман Сіті

Домашня арена Брайтона Амекс Стедіум ще довго пам'ятатиме те шаленство, яке влаштували гравці Манчестер Сіті після здобуття головного трофею Англії.

Обігравши Брайтон (4:1) в останньому турі АПЛ, Манчестер Сіті виборов кубок чемпіона Англії у надскладному сезоні. Цінність трофею доводить неймовірне святкування гравців "містян".

Компані не стримував емоції, а Зінченко другим підняв над головою трофей – відео нагородження Манчестер Сіті

Скільки було пролито літрів шампанського на газон Амекс Стедіум – невідомо нікому. Але запах алкоголю на арені ще не скоро вивітриться. Зіпсована зачіска бомбардира Серхіо Агуеро, не сильно засмутила аргентинця. З капітаном "містян" Венсаном Компані ситуація простіша, ігристий напій швидко висох на його поголеній голові.

Гравці чемпіона Англії ладні носити головного тренера Хосепа Гвардіолу на руках, в буквальному сенсі. Не дивно, адже іспанський фахівець вже другий рік поспіль тішить фанатів "містян" головним трофеєм Туманного Альбіону.

Одним з перших, хто особисто привітав Манчестер Сіті з тріумфом, став екс-лідер культового англійського рок-гурту Oasis Ноел Галлахер. Музикант разом із футболістами виконав популярний хіт Wonderwall безпосередньо у роздягальні. Варто віддати належне, гравці мало чим поступались у вокальних даних легендарному музиканту.

"Гей, Марез, у нас обох тепер по два титули!", – підколов Гвардіола хавбека Ріяда Мареза. Нагадаємо, алжирець вже здобував кубок АПЛ разом із Лестером у сезоні 2015/16.

Український захисник "містян" Олександр Зінченко цього разу міцно обома руками тримав трофей і палко припав до нього губами. Нагадаємо, минулого сезону саме 22-річний українець перекинув кубок на церемонії нагородження.

22 games played, 22 wins.



Our Ukrainian Warrior. pic.twitter.com/2Gf5DfF9T9 — WeAreMCFC (@WeAreMCFC) 12 травня 2019 р.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті