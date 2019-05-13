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Галони шампанського, політ Гвардіоли, А капела з культовим музикантом – божевільне святкування чемпіонства Ман Сіті

13 травня 21:00 1639 Читать на русском
Галони шампанського, політ Гвардіоли, А капела з культовим музикантом – божевільне святкування чемпіонства Ман Сіті
Олександр Зінченко також потрапив під ігристий фонтан / Фото EPA/UPG

Домашня арена Брайтона Амекс Стедіум ще довго пам'ятатиме те шаленство, яке влаштували гравці Манчестер Сіті після здобуття головного трофею Англії.

27’ Глен Мюррей
 
Серхіо Агуеро 28’
Емерік Ляпорт 38’
Ріяд Марез 64’
Ілкай Ґюндоґан 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхіо Агуеро
38’ Емерік Ляпорт
64’ Ріяд Марез
72’ Ілкай Ґюндоґан

Обігравши Брайтон (4:1) в останньому турі АПЛ, Манчестер Сіті виборов кубок чемпіона Англії у надскладному сезоні. Цінність трофею доводить неймовірне святкування гравців "містян".

Компані не стримував емоції, а Зінченко другим підняв над головою трофей – відео нагородження Манчестер Сіті

Скільки було пролито літрів шампанського на газон Амекс Стедіум – невідомо нікому. Але запах алкоголю на арені ще не скоро вивітриться. Зіпсована зачіска бомбардира Серхіо Агуеро, не сильно засмутила аргентинця. З капітаном "містян" Венсаном Компані ситуація простіша, ігристий напій швидко висох на його поголеній голові.

Гравці чемпіона Англії ладні носити головного тренера Хосепа Гвардіолу на руках, в буквальному сенсі. Не дивно, адже іспанський фахівець вже другий рік поспіль тішить фанатів "містян" головним трофеєм Туманного Альбіону.

Одним з перших, хто особисто привітав Манчестер Сіті з тріумфом, став екс-лідер культового англійського рок-гурту Oasis Ноел Галлахер. Музикант разом із футболістами виконав популярний хіт Wonderwall безпосередньо у роздягальні. Варто віддати належне, гравці мало чим поступались у вокальних даних легендарному музиканту.

"Гей, Марез, у нас обох тепер по два титули!", – підколов Гвардіола хавбека Ріяда Мареза. Нагадаємо, алжирець вже здобував кубок АПЛ разом із Лестером у сезоні 2015/16.

Український захисник "містян" Олександр Зінченко цього разу міцно обома руками тримав трофей і палко припав до нього губами. Нагадаємо, минулого сезону саме 22-річний українець перекинув кубок на церемонії нагородження.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

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