Галлоны шампанского, полет Гвардиолы, А капелла с культовым музыкантом – безумное празднование чемпионства Ман Сити

Домашняя арена Брайтона Амекс Стэдиум еще долго будет помнить то неистовство, которое устроили игроки Манчестер Сити после завоевания главного трофея Англии.
Обыграв Брайтон (4:1) в последнем туре АПЛ, Манчестер Сити завоевал кубок чемпиона Англии в сложнейшем сезоне. Ценность трофея доказывает невероятное празднование игроков "горожан".
Компани не сдерживал эмоции, а Зинченко вторым поднял над головой трофей – видео награждения Манчестер Сити
Сколько было пролито литров шампанского на газон Амекс Стэдиум – неизвестно никому. Но запах алкоголя на арене еще не скоро выветрится. Испорченная прическа бомбардира Серхио Агуэро, не сильно расстроила аргентинца. С капитаном "горожан" Венсаном Компани ситуация проще, игристый напиток быстро высох на его выбритой голове.
Игроки чемпиона Англии готовы носить главного тренера Хосепа Гвардиолу на руках, в буквальном смысле. Неудивительно, ведь испанский специалист уже второй год подряд радует фанатов "горожан" главным трофеем Туманного Альбиона.
Одним из первых, кто лично поздравил Манчестер Сити с триумфом, стал экс-лидер культовой английской рок-группы Oasis Ноэл Галлахер. Музыкант вместе с футболистами исполнил популярный хит Wonderwall непосредственно в раздевалке. Стоит отдать должное, игроки мало чем уступали в вокальных данных легендарному музыканту.
"Эй, Марез, у нас обоих теперь по два титула!", – подколол Гвардиола хавбека Рияда Мареза. Напомним, алжирец уже поднимал кубок АПЛ вместе с Лестером в сезоне 2015/16.
Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко на этот раз крепко обеими руками держал трофей и горячо приложился к нему губами. Напомним, в прошлом сезоне именно 22-летний украинец уронил кубок на церемонии награждения.
"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті