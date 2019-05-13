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Галлоны шампанского, полет Гвардиолы, А капелла с культовым музыкантом – безумное празднование чемпионства Ман Сити

13 мая 21:00 345 Читати українською
Галлоны шампанского, полет Гвардиолы, А капелла с культовым музыкантом – безумное празднование чемпионства Ман Сити
Александр Зинченко также попал под игристый фонтан / Фото EPA / UPG

Домашняя арена Брайтона Амекс Стэдиум еще долго будет помнить то неистовство, которое устроили игроки Манчестер Сити после завоевания главного трофея Англии.

27’ Глен Мюррей
 
Серхио Агуэро 28’
Эмерик Ляпорт 38’
Рияд Марез 64’
Илкай Гюндоган 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхио Агуэро
38’ Эмерик Ляпорт
64’ Рияд Марез
72’ Илкай Гюндоган

Обыграв Брайтон (4:1) в последнем туре АПЛ, Манчестер Сити завоевал кубок чемпиона Англии в сложнейшем сезоне. Ценность трофея доказывает невероятное празднование игроков "горожан".

Компани не сдерживал эмоции, а Зинченко вторым поднял над головой трофей – видео награждения Манчестер Сити

Сколько было пролито литров шампанского на газон Амекс Стэдиум – неизвестно никому. Но запах алкоголя на арене еще не скоро выветрится. Испорченная прическа бомбардира Серхио Агуэро, не сильно расстроила аргентинца. С капитаном "горожан" Венсаном Компани ситуация проще, игристый напиток быстро высох на его выбритой голове.

Игроки чемпиона Англии готовы носить главного тренера Хосепа Гвардиолу на руках, в буквальном смысле. Неудивительно, ведь испанский специалист уже второй год подряд радует фанатов "горожан" главным трофеем Туманного Альбиона.

Одним из первых, кто лично поздравил Манчестер Сити с триумфом, стал экс-лидер культовой английской рок-группы Oasis Ноэл Галлахер. Музыкант вместе с футболистами исполнил популярный хит Wonderwall непосредственно в раздевалке. Стоит отдать должное, игроки мало чем уступали в вокальных данных легендарному музыканту.

"Эй, Марез, у нас обоих теперь по два титула!", – подколол Гвардиола хавбека Рияда Мареза. Напомним, алжирец уже поднимал кубок АПЛ вместе с Лестером в сезоне 2015/16.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко на этот раз крепко обеими руками держал трофей и горячо приложился к нему губами. Напомним, в прошлом сезоне именно 22-летний украинец уронил кубок на церемонии награждения.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

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Англия Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Александр Зинченко Серхио Агуэро Серхио Агуэро Венсан Компани Венсан Компани Рияд Марез Рияд Марез Брайтон - Манчестер Сити
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