Галлоны шампанского, полет Гвардиолы, А капелла с культовым музыкантом – безумное празднование чемпионства Ман Сити

Домашняя арена Брайтона Амекс Стэдиум еще долго будет помнить то неистовство, которое устроили игроки Манчестер Сити после завоевания главного трофея Англии.

Обыграв Брайтон (4:1) в последнем туре АПЛ, Манчестер Сити завоевал кубок чемпиона Англии в сложнейшем сезоне. Ценность трофея доказывает невероятное празднование игроков "горожан".

Компани не сдерживал эмоции, а Зинченко вторым поднял над головой трофей – видео награждения Манчестер Сити

Сколько было пролито литров шампанского на газон Амекс Стэдиум – неизвестно никому. Но запах алкоголя на арене еще не скоро выветрится. Испорченная прическа бомбардира Серхио Агуэро, не сильно расстроила аргентинца. С капитаном "горожан" Венсаном Компани ситуация проще, игристый напиток быстро высох на его выбритой голове.

Игроки чемпиона Англии готовы носить главного тренера Хосепа Гвардиолу на руках, в буквальном смысле. Неудивительно, ведь испанский специалист уже второй год подряд радует фанатов "горожан" главным трофеем Туманного Альбиона.

Одним из первых, кто лично поздравил Манчестер Сити с триумфом, стал экс-лидер культовой английской рок-группы Oasis Ноэл Галлахер. Музыкант вместе с футболистами исполнил популярный хит Wonderwall непосредственно в раздевалке. Стоит отдать должное, игроки мало чем уступали в вокальных данных легендарному музыканту.

"Эй, Марез, у нас обоих теперь по два титула!", – подколол Гвардиола хавбека Рияда Мареза. Напомним, алжирец уже поднимал кубок АПЛ вместе с Лестером в сезоне 2015/16.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко на этот раз крепко обеими руками держал трофей и горячо приложился к нему губами. Напомним, в прошлом сезоне именно 22-летний украинец уронил кубок на церемонии награждения.

22 games played, 22 wins.



Our Ukrainian Warrior. pic.twitter.com/2Gf5DfF9T9 — WeAreMCFC (@WeAreMCFC) 12 травня 2019 р.

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