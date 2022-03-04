Захисник Юрій Габовда вважає, що не мав морального права залишатися в країні, яка встромила ніж в спину України.

"Вчора я ініціював розрив контракту з Торпедо-БелАЗ! У справжнього українця повинна бути честь і гідність понад тим, щоб в даний момент залишатись працювати на території країни, влада якоі допомагає проводити війну російським окупантам проти моєї рідної України. Вважаю це аморальним!

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За період моєї кар’єри в Білорусі я зустрів багато хороших людей, в мене з’явилось багато друзів, позиція яких також розділяється з нашим українським народом! Таким людям я дякую за цей час! Скоро прийде час, і ми знову всі разом заспіваємо гімн на всіх територіях нашої неньки Украіни! СЛАВА УКРАЇНІ! НІ ВІЙНІ! NOT WAR!!" – написав Габовда у Facebook.

Нагадаємо, 24 лютого російська армія розпочала підле вторгнення на території України. На півночі білоруси люб'язно створили вільний коридор для окупантів.

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