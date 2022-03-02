Український захисник Ярослав Ракицький завершив виступи за Зеніт, повідомляє офіційний сайт російського клубу.

Ще один німецький тренер втік з російського клубу – його призначили півтора місяця тому, жодного зіграного матчу

32-річний футболіст попросив достроково розірвати його контракт з клубом через важку сімейну ситуацію.

Нагадаємо, Ракицький виступав за петербурзький клуб з 2019 року. За цей час провів 108 матчів, в яких забив 7 голів і віддав 15 результативних передач.

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