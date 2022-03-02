Ракицький офіційно покинув Зеніт – абсурдне пояснення російського клубу
2 березня 16:48 - Читать на русском
Оборонець пітерського клубу Ярослав Ракицький нарешті зважився залишити чемпіонат окупанта.
Український захисник Ярослав Ракицький завершив виступи за Зеніт, повідомляє офіційний сайт російського клубу.
Ще один німецький тренер втік з російського клубу – його призначили півтора місяця тому, жодного зіграного матчу
32-річний футболіст попросив достроково розірвати його контракт з клубом через важку сімейну ситуацію.
Нагадаємо, Ракицький виступав за петербурзький клуб з 2019 року. За цей час провів 108 матчів, в яких забив 7 голів і віддав 15 результативних передач.
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