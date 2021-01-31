Український півзахисник Артем Габелок завершив свої виступи у чемпіонаті Вірменії.

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26-річний футболіст розірвав контракт з Пюніком за взаємною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт єреванської команди. Українець перейшов у вірменський клуб у вересні 2020 року і взяв участь в 8 матчах.

Нагадаємо, Габелок – вихованець Шахтаря. Саме у донецькому клубі він дебютував у професіональному футболі. Після сезону у юрмальському Спартаку два роки виступав за полтавську Ворсклу, звідки і перейшов у Пюнік. Має досвід виступів за збірну України різних вікових груп, у тому числі за молодіжку. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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