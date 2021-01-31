Украинский полузащитник Артем Габелок завершил свои выступления в чемпионате Армении.

Татарков переехал в Армению – в новом клубе уже три украинца и знакомый тренер

26-летний футболист разорвал контракт с Пюником по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт ереванской команды. Украинец перешел в армянский клуб в сентябре 2020 года и принял участие в 8 матчах.

Напомним, Габелок – воспитанник Шахтера. Именно в донецком клубе он дебютировал в профессиональном футболе. После сезона в юрмальском Спартаке два года выступал за полтавскую Ворсклу, откуда и перешел в Пюник. Имеет опыт выступлений за сборную Украины разных возрастных групп, в том числе за молодежку. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

Золоті 60-ті і сива давнина: Шева повторив його успіх через 35 років, головний махач в історії Мундіалів і ще 28 фото