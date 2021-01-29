Микита Татарков офіційно став гравцем Пюніка, повідомляє Instagram клубу. Деталі угоди українця наразі невідомі.

Мелікян офіційно очолив Пюнік

Цікаво, що Пюнік тренує Єгіше Мелікян, з яким Микита працював у Львові. Також за нову команду 26-річного півзахисника виступають три українці – Артем Габелок, Ігор Гончар та Антон Братков.

Раніше Татарков грав за Металург Запоріжжя, Чорноморець, Шахтар Солігорськ, Львів та Ворсклу. З останньою хавбек попрощався нещодавно. Свого часу Микита також встиг пограти за молодіжні збірні України.

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