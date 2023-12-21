"Рішення суду ЄС нічого не змінює": президент ФІФА не боїться конкуренції з Суперлігою
Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився щодо рішення суду ЄС стосовно блокування створення Суперліги.
"З великою повагою до Європейського суду, але сьогоднішнє рішення насправді нічого не змінює. Історично склалося так, що ми організовували найкращі змагання у світі, і так буде й надалі.
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Ми продовжуватимемо проводити найбільш видовищні, конкурентоспроможні та значущі турніри у світі та використовуватимемо наші доходи для розвитку футболу в усіх куточках земної кулі через програми солідарності, які забезпечують менш привілейованим вигоду від цих найкращих змагань.
ФІФА продовжуватиме це робити, як завжди, у тісній співпраці з нашими асоціаціями-членами, конфедераціями та всіма зацікавленими сторонами футболу на виключну користь нашої гри – у всьому світі. Всі разом", – наводить слова Інфантіно FIFA Media.
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