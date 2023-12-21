"З великою повагою до Європейського суду, але сьогоднішнє рішення насправді нічого не змінює. Історично склалося так, що ми організовували найкращі змагання у світі, і так буде й надалі.

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Ми продовжуватимемо проводити найбільш видовищні, конкурентоспроможні та значущі турніри у світі та використовуватимемо наші доходи для розвитку футболу в усіх куточках земної кулі через програми солідарності, які забезпечують менш привілейованим вигоду від цих найкращих змагань.

ФІФА продовжуватиме це робити, як завжди, у тісній співпраці з нашими асоціаціями-членами, конфедераціями та всіма зацікавленими сторонами футболу на виключну користь нашої гри – у всьому світі. Всі разом", – наводить слова Інфантіно FIFA Media.

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