"Футболку Мессі можна придбати в нашому магазині": Барселона дотепно потролила Модріча

Півзахисник Реала Лука Модріч став жертвою жартів після світлини з Ліонелем Мессі, на якій він тягне за футболку аргентинця.

Каталонський клуб після перемоги у півфінальному матчі проти Реала (3:0) у Кубку Іспанії вирішила потролити володаря "Золотого м'яча" Луку Модріча. У Twitter Барселони з'явилася фотографія, на якій хорват падає, схопившись за футболку Ліонеля Мессі.

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"Отримати футболку Ліонеля Мессі значно простіше, завітавши у наш магазин", – написал представники "блаугранас" під фото.

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