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"Футболку Мессі можна придбати в нашому магазині": Барселона дотепно потролила Модріча

08:49 595 Читать на русском
"Футболку Мессі можна придбати в нашому магазині": Барселона дотепно потролила Модріча
Ліонель Мессі / reuters

Півзахисник Реала Лука Модріч став жертвою жартів після світлини з Ліонелем Мессі, на якій він тягне за футболку аргентинця.

Каталонський клуб після перемоги у півфінальному матчі проти Реала (3:0) у Кубку Іспанії вирішила потролити володаря "Золотого м'яча" Луку Модріча. У Twitter Барселони з'явилася фотографія, на якій хорват падає, схопившись за футболку Ліонеля Мессі.

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"Отримати футболку Ліонеля Мессі значно простіше, завітавши у наш магазин", – написал представники "блаугранас" під фото.

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Реал Мадрид - Барселона: Субота 02 березня 2019

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