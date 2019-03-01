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"Футболку Месси можно приобрести в нашем магазине": Барселона остроумно потроллила Модрича

08:49 228 Читати українською
"Футболку Месси можно приобрести в нашем магазине": Барселона остроумно потроллила Модрича
Лионель Месси / reuters

Полузащитник Реала Лука Модрич стал жертвой шуток после фотографии с Месси, где он тянет аргентинца за футболку.

Каталонский клуб после победы в полуфинальном матче против Реала (3:0) в Кубке Испании решила потроллить обладателя "Золотого мяча" Луку Модрича. В Twitter Барселоны появилась фотография, на которой хорват падает, схватившись за футболку Лионеля Месси.

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"Получить футболку Лионеля Месси значительно проще, посетив наш магазин", – написал представители "блаугранас" под фото.

Месси отличился невероятным антидостижением в Эль Классико – с ним такого не случалось 5 лет

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Реал Мадрид - Барселона: Суббота 02 марта 2019

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