"Футболку Месси можно приобрести в нашем магазине": Барселона остроумно потроллила Модрича

Полузащитник Реала Лука Модрич стал жертвой шуток после фотографии с Месси, где он тянет аргентинца за футболку.

Каталонский клуб после победы в полуфинальном матче против Реала (3:0) в Кубке Испании решила потроллить обладателя "Золотого мяча" Луку Модрича. В Twitter Барселоны появилась фотография, на которой хорват падает, схватившись за футболку Лионеля Месси.

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"Получить футболку Лионеля Месси значительно проще, посетив наш магазин", – написал представители "блаугранас" под фото.

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