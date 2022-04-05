Безпринципності путінських загарбників немає меж. Вони намагаються нажитися навіть на символіці країни, з якою воюють.

Кілька днів тому окупанти залишили територію Київської області. "Асвабадітєлі" відступали з великою кількістю речей, які награбували в українців. На території Білорусі росіяни службою доставки відправили все до себе додому.

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Мародери брали не лише побутову техніку, коштовності, гроші та інші цінні предмети. Серед награбованого було чимало одягу. Дещо вже почало з'являтися в інтернет-магазинах. Зокрема, екіпірування збірної України.

Окупанти продають олімпійку з гербом і прапором країни, яку ненавидять, за 3 тисячі 700 рублів. В описі до "товару" зазначено, що річ абсолютно нова і була вкрадена у Броварах.

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