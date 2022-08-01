Футболістки Кривбаса приєднались до флешмобу на підтримку Олени Зеленської
Представниці футболу також долучились до флешмобу, який українські жінки запустили на підтримку Олени Зеленської та проти гендерних стереотипів.
Перша леді України взяла участь у фотосесії для американського Vogue. Фото з digital-обкладинки журналу викликало резонанс у світі. Та знайшлись ті, хто почав критикувати Зеленську за нежіночу позу. Історикиня моди та фешн-критикиня Зоя Звиняцківська запустила флешмоб #sitlikeagirl, до якого вже приєднались зірки, політикині та прості українки. Підтримати першу леді вирішили й у Кривбасі, опублікувавши фото футболісток на трибунах.
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"Цей флешмоб – можливість ще раз довести, наскільки демократичне та вільне наше суспільство. Сучасна українська жінка може робити все! Ми засуджуємо будь-які стереотипні сексистські судження. Цінності, які сповідує перша леді, ми, гравчині жіночого ФК Кривбас, повністю поділяємо.
Гендерна рівність, жіноче лідерство та, головне, незалежність у всіх проявах цього слова. Від права бути самою собою до суверенітету нашої країни, за яку ми всі зараз боремося, не звертаючи увагу на гендерну приналежність", – йдеться на офіційному сайті криворіжців, які також подякували Олені Зеленській за підтримку жіночого футболу та активне сприяння в його розвитку в Україні.
Зауважимо, у фотосесії взяли участь 4 футболістки: українки Любов Мозга, Руслана Левченко, Анастасія Степанець та молдованка Думітріца Прісекарь.