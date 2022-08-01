Представниці футболу також долучились до флешмобу, який українські жінки запустили на підтримку Олени Зеленської та проти гендерних стереотипів.

Перша леді України взяла участь у фотосесії для американського Vogue. Фото з digital-обкладинки журналу викликало резонанс у світі. Та знайшлись ті, хто почав критикувати Зеленську за нежіночу позу. Історикиня моди та фешн-критикиня Зоя Звиняцківська запустила флешмоб #sitlikeagirl, до якого вже приєднались зірки, політикині та прості українки. Підтримати першу леді вирішили й у Кривбасі, опублікувавши фото футболісток на трибунах.

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"Цей флешмоб – можливість ще раз довести, наскільки демократичне та вільне наше суспільство. Сучасна українська жінка може робити все! Ми засуджуємо будь-які стереотипні сексистські судження. Цінності, які сповідує перша леді, ми, гравчині жіночого ФК Кривбас, повністю поділяємо.

Гендерна рівність, жіноче лідерство та, головне, незалежність у всіх проявах цього слова. Від права бути самою собою до суверенітету нашої країни, за яку ми всі зараз боремося, не звертаючи увагу на гендерну приналежність", – йдеться на офіційному сайті криворіжців, які також подякували Олені Зеленській за підтримку жіночого футболу та активне сприяння в його розвитку в Україні.

Зауважимо, у фотосесії взяли участь 4 футболістки: українки Любов Мозга, Руслана Левченко, Анастасія Степанець та молдованка Думітріца Прісекарь.