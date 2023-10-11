Жіноча Ліга чемпіонів. Фінал першого раунду кваліфікації

Рома – Ворскла – 3:0

Голи: Вінс, 15, Джульяно, 58, Джачінті, 64

Якщо у чоловіків вже у самому розпалі груповий етап, то у жіночій Лізі чемпіонів лишень настав період вирішальних матчів кваліфікації. До цієї стадії турніру дійшов лише один представник України. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає, як полтавська Ворскла зіграла з чемпіоном Італії.

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Оскільки рейтинг нашого чемпіонату не дуже високий, то Ворсклі вже довелося пройти один раунд кваліфікації. Підопічні Наталії Зінченко не без проблем обіграли естонську Флору та розібралися з хорватським Осієком. Водночас Рома лише починає боротьбу в жіночій Лізі чемпіонів. Ба більше, для "джалороссі" сьогоднішній матч став лише третім офіційним у нинішньому сезоні. Полтавський колектив уже встиг провести дев'ять поєдинків – сім у чемпіонаті та два в ЛЧ.

Ворскла – гегемон в Україні, чемпіон та володар національного Кубка. Полтавки не програють понад рік. Остання поразка зафіксована ще у вересні 2022 року (також у кваліфікації Ліги чемпіонів). Відтоді вони лише одного разу грали внічию. У минулому сезоні команда Наталії Зінченко виграла усі матчі, забила 147 голів, пропустивши лише чотири рази. На жаль, ці цифри більше говорять про силу команд в жіночому чемпіонаті України, ніж про рівень ворсклянок.

Щодо Роми таких питань немає. Команда, яку створили лише у 2018 році, планомірно вийшла на вершину Кальчо. Кілька сезонів у середині таблиці, ще парочка – поруч із лідерами. І от минулого сезону "джалороссі" вперше у своїй історії завоювали Скудетто. Також італійки дійшли до чвертьфіналу минулого розіграшу Ліги чемпіонів, де поступилися майбутнім переможцям турніру – Барселоні.

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Словом, із жеребом Ворсклі не пощастило. Вже на перших хвилинах стало очевидно, що це не просто слова. Українки опинилися під шаленим тиском і з усіх сил намагалися відвернути загрозу від власних воріт. Окремо слід відзначити Катерину Самсон. Голкіперка кілька разів рятувала у, здавалося, безнадійних ситуаціях. Прикро, але пропустили вже тоді, коли шалений стартовий тиск Роми трохи вщух. Банально недопрацювали персонально, забувши Вінс на дальній стійці. Тож, коли м'яч відскочив до Евелін після удару Бартолі, рятувати вже не було кому.

Попри тотальну перевагу господарок, Ворскла не була приреченою. Звісно, позиційна гра нашим дівчатам не давалася, але кілька перспективних атак вони провели. Передусім відзначимо Ніколь Козлову та Вероніку Андрухів, які попереду старалися найбільше. Оборона також поступово додала солідності. На перерву команди пішли за мінімальної переваги римлянок, що можна вважати неабияким успіхом команди з Полтави.

Після відпочинку Рома знову підвищила темп. Самсон та захисниці кілька разів рятували, але довго так тривати не могло. На 58-й хвилині голом відзначилася Мануела Джульяно, яка як ніхто інший на полі цього заслуговувала. Невдовзі Валентіна Джачінті зробила рахунок розгромним. Цього вистачило наставнику "джалороссі", щоб почати знімати з гри лідерів. Сили їм знадобляться, адже на вихідних доведеться зіграти проти міланського Інтера.

Навіть уже ослаблений склад суперниць не дав Ворсклі забити бодай гол престижу. Словом, інтрига в цьому протистоянні залишається виключно номінально. Віри, що Рома може втратити таку перевагу, насправді немає. Матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень. 18 жовтня дівчата в цей же час вийдуть на газон цього ж таки стадіону в Римі, оскільки українські команди не можуть грати вдома.