Динамо святкувало перемогу над Шахтарем у 7-му турі жіночого чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат України серед жінок, 7 тур

Динамо – Шахтар – 1:0

Гол: Запорожець, 6

На момент початку гри Шахтар посідав 4 місце у жіночому чемпіонаті України, а Динамо перебувало на 9-й позиції. Киянкам вдалося забити швидкий гол – вже на 6-й хвилині "біло-сині" святкували взяття воріт.

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Автором забитого м'яча стала Дар'я Запорожець, яка прийняла м'яч у штрафному Шахтаря і другим дотиком спрямувала м'яч у сітку. До перерви обидві команди мали моменти, щоб змінити рахунок на табло, однак гол Запорожець став єдиним у першому таймі.

По перерві рахунок теж не змінився. Моментів було чимало, однак після низки ударів футболісток обох команд м'яч так і не влетів у сітку. 1:0 – Динамо піднялося на 7 місце турнірної таблиці (11 очок). Шахтар посідає 5 позицію, маючи 12 балів

"Гірники" перервали серію перемог, яка налічувала три матчі. Динамо ж виграло вперше за три останні тури – перед тим були поразки від Ворскли і ЕМС-Поділля.

До слова, вперше в короткій історії жіночого Класичного Динамо перемогло Шахтар. Попередні два матчі чемпіонату завершилися тріумфом "помаранчево-чорних", а у товариському поєдинку в міжсезоння була зафіксована нічия 1:1. У ще одному спарингу перемогу теж святкував Шахтар – 3:2.