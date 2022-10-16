Футболістка Барселони вдруге поспіль виграє "Золотий м'яч" та встановить рекорд
До церемонії вручення "Золотого м'яча" від France Football ще понад доба, але преса вже починає "зливати" імена окремих переможців.
Жіночий "Золотий м'яч-2022" отримає представниця Барселони Алексія Путельяс, стверджує Relevo. Футболістка стане першою, хто виграє найпрестижнішу індивідуальну нагороду двічі й вдруге поспіль.
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Варто зауважити, що 28-річна Путельяс не грає з липня. Перед стартом жіночого чемпіонату Європи вона зазнала травми хрестоподібної зв'язки, процес відновлення триває досі. Барселона, де вона є капітаном, зуміла виграти чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії. У фіналі ЛЧ каталонки поступились Ліону.
"Золотий м'яч" представницям прекрасної стати почали вручати у 2018-му. Окрім Путельяс, нагороди ще мають Ада Хегерберг та Меган Рапіно. У 2020 році через коронавірус вручення премії скасували.
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