До церемонії вручення "Золотого м'яча" від France Football ще понад доба, але преса вже починає "зливати" імена окремих переможців.

Жіночий "Золотий м'яч-2022" отримає представниця Барселони Алексія Путельяс, стверджує Relevo. Футболістка стане першою, хто виграє найпрестижнішу індивідуальну нагороду двічі й вдруге поспіль.

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Варто зауважити, що 28-річна Путельяс не грає з липня. Перед стартом жіночого чемпіонату Європи вона зазнала травми хрестоподібної зв'язки, процес відновлення триває досі. Барселона, де вона є капітаном, зуміла виграти чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії. У фіналі ЛЧ каталонки поступились Ліону.

"Золотий м'яч" представницям прекрасної стати почали вручати у 2018-му. Окрім Путельяс, нагороди ще мають Ада Хегерберг та Меган Рапіно. У 2020 році через коронавірус вручення премії скасували.

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