Стало відомо, де українські поціновувачі футболу зможуть подивитись церемонію вручення "Золотого м'яча-2022", яка відбудеться 17 жовтня в Парижі.

Вручення нагороди "Золотий м'яч-2022" в Україні покаже YouTube-канал "Футбол 2.0" – наступник телеканалів "Футбол 1/2/3". Детальніше про трансляцію розповів Олександр Денисов у коментарі Fanday.

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"Провідні та коментатори церемонії – добрі знайомі глядачеві Андрій Столярчук та Олександр Михайлюк. Вони будуть вести студію до церемонії, де можна дізнатися про всі розклади та деталі. Студія плавно перетече у трансляцію, яку ці ж хлопці коментуватимуть. Це перша пряма трансляція не студії, а конкретної події на YouTube-каналі "Футбол 2.0". Тому ми всі натхненні цим", – зазначив Денисов.

Нагадаємо, ім'я володаря "Золотого м'яча-2022" оголосять 17 жовтня в Парижі. Фаворитом вважають нападника Реала Каріма Бензема, який виграв чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів, ставши найкращим бомбардиром обох турнірів.

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