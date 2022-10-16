До церемонии вручения "Золотого мяча" от France Football еще более суток, но пресса уже начинает "сливать" имена отдельных победителей.

Женский "Золотой мяч-2022" одержит представительница Барселоны Алексия Путельяс, утверждает Relevo . Футболистка станет первой, кто выиграет самую престижную индивидуальную награду дважды и во второй раз подряд.

"Золотой мяч-2022": где смотреть церемонию вручения

Следует заметить, что 28-летняя Путельяс не играет с июля. Перед стартом женского чемпионата Европы она получила травму крестообразной связки, процесс восстановления продолжается до сих пор. Барселона, где она капитан, сумела выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В финале ЛЧ каталонки уступили Лиону.

"Золотой мяч" представительницам прекрасной стать начали вручать в 2018-м. Кроме Путельяс, награды еще имеют Ада Хегерберг и Меган Рапино. В 2020 году из-за коронавируса вручение премии отменили.