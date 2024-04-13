"До першої команди Динамо я потрапив, коли її очолював Валерій Газзаєв. Не сказав, що була прямо "дідівщина". Я просто розумів, у яку команду потрапив: що там зірки, гравці високого рівня.

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Коли дізнався, що їду на збори з першою командою, то трохи злякався. Але потім поговорив з батьком, він мені сказав: "Ти що? Це такий шанс! Давай, роби все можливе від себе. Головне – після тренувань відновлюйся, не соромся у масажну кімнату заходити, через те, що ти молодший. І будь впевнений у собі". Ось так я і поїхав на свій перший збір.

На тоді дивився і не міг повірити, що граю з ними в одній команді? Тоді це, звісно, були Мілевський, Алієв, Нінкович. Пізніше прийшов Шевченко і я ледве з розуму не зійшов, що разом з ним тренуюся. Він мені ще й підказував, без якоїсь "пиханини". Він, напевно, сам дивився і не міг повірити, що вже з сином Калитвинцева тренується", – розповів Калітвінцев в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Владислав – вихованець Динамо. На контракті у київському клубі перебував з 2009 по 2018 роки, однак за основу "біло-синіх" провів лише 14 матчів (виступаючи переважно в орендах). Шевченко повернувся в Динамо у 2009-му і провів у столичній команді 3 роки.

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