Гравці, які покинули Україну та Росію після початку війни, не виступатимуть за італійські команди.

Попри дозвіл ФІФА реєструвати гравців з України та Росії у нових колективах, федерація футболу Італії не надала дозволу цим футболістам виступати в турнірах під своєю егідою, повідомляє TMW.

"Футболісти-біженці" з чемпіонатів України та Росії не зможуть виступати у німецьких турнірах до кінця сезону

Подібне рішення ухвалили і в Німеччині, пояснивши це тим, що не хочуть порушувати спортивну цілісність турнірів.

Нагадаємо, ФІФА дозволила гравцям з України та легіонерам з Росії покинути свої клуби та приєднатись до нових до кінця сезону через війну на території нашої країни.

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