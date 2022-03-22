Топ-чемпіонати не горять бажанням заявляти нових футболістів, які вирішили негайно покинути українські та російські клуби.

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Німецький футбольний союз на своєму офіційному сайті оголосив про рішення заборонити виступати у сезоні 2021/22 гравцям, які покинули чемпіонати Росії і України поза трансферним вікном.

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"Футболісти-біженці" зберігають право тренуватися та грати за нові команди у товариських матчах. Втім, заявляти їх на офіційні турніри до кінця кампанії не можна. Це стосується усіх професоінальних ліг та Кубка Німеччини. Формальна мотивація – бажання зберегти спортивну цілісність і послідовність поточного сезону.

Нагадаємо, що аналогічної позиції дотримується ще один топ-чемпіонат – англійська Прем'єр-ліга.

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