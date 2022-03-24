Игроки, покинувшие Украину и Россию после начала войны, не будут выступать за итальянские команды.

Несмотря на разрешение ФИФА регистрировать игроков из Украины и России в новых коллективах, федерация футбола Италии не дала разрешения этим футболистам выступать в турнирах под своей эгидой, сообщает TMW.

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Подобное решение было принято и в Германии, объяснив это тем, что не хотят нарушать спортивную целостность турниров.

Напомним, ФИФА разрешила игрокам из Украины и легионерам из России покинуть свои клубы и присоединиться к новым до конца сезона из-за войны на территории нашей страны.

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