Бразильський захисник Динамо Сідклей поділився враженнями від повернення у київський клуб після оренди та від роботи під керівництвом Мірчі Луческу.

"Я дуже радий повернутися до тренувального процесу та до роботи в Динамо. Із нетерпінням очікую відновлення чемпіонату.

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У Мірчі Луческу великий досвід, він вимогливий, і ми повинні виконувати все, про що він просить. Мені дуже подобається працювати під його керівництвом, я можу багато чому навчитися.

Чи зможу я "вистрілити" під керівництвом Луческу, як це сталось з більшістю бразильців, яких він тренував, і переїхати в топ-чемпіонат? Всі гравці ставляться до Луческу з величезною повагою, адже у нього багатющий тренерський досвід – не лише в Україні, але й в інших країнах. Сьогодні я щасливий знаходитися в Динамо, ми виконали гарну роботу. А що стосується майбутнього – подивимося, що буде далі", – цитує Сідклея офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, минулий рік 27-річний бразилець провів у Корінтіансі на правах оренди. Чинний контракт Сідклея з Динамо розрахований до літа 2023-го.

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