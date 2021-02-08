"Збори підходять до завершення, настрій супер, тим паче в останній грі ми перемогли, що було дуже важливо для нас. За кілька днів відновлюється чемпіонат, і я думаю, що ми до нього вже готові.

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Ми багато чому навчилися. Дуже багато компонентів відпрацьовували на тренуваннях, тому, думаю, вже у матчі проти Олімпіка ми все покажемо.

Щодо того, де більше сподобалось готуватися – в Еміратах чи Туреччині... Особисто мені – у Туреччині, тому що тут відбулося більше ігор. А що стосується умов, то все було більш-менш однаковим", – цитує Сироту офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, сьогодні Динамо проведе завершальний спаринг на зборах у Туреччині проти білоруського БАТЕ. Початок зустрічі о 10:00.

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