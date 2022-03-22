Топ-чемпионаты не горят желанием заявлять новых футболистов, решивших немедленно покинуть украинские и российские клубы.

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Немецкий футбольный союз на своем официальном сайте объявил о решении запретить выступать в сезоне 2021/22 игрокам, покинувшим чемпионаты России и Украины вне трансферного окна.

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"Футболисты-беженцы" сохраняют право тренироваться и играть за новые команды в товарищеских матчах. Впрочем, заявлять их на официальные турниры до конца кампании нельзя. Это касается всех профессиональных лиг и Кубка Германии. Формальная мотивация – желание сохранить спортивную целостность и последовательность текущего сезона.

Напомним, что аналогичной позиции придерживается еще один топ-чемпионат – английская Премьер-лига.

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