Президент Барселони Жоан Лапорта оцінив жест Жерара Піке, який вирішив повісити бутси на цвях і відмовитися від значних заробітків.

Напередодні 35-річний ветеран раптово оголосив про завершення кар'єри футболіста. Матч проти Альмерії, який відбудеться 5 листопада, стане останнім для Жерара Піке у футболці Барселони. Угода захисника діяла до кінця сезону 2022/23, а дострокове розірвання контракту дозволить клубу зекономити кілька десятків мільйонів євро.

Піке оголосив про завершення ігрової кар'єри – журналіст назвав причину сенсаційного рішення ветерана Барселони

"Це рішення ухвалив сам Піке, а його відео вийшло дуже зворушливим. Він завжди буде еталоном для всіх. Жерар – беззаперечний фанат Барселони. Він доягнув значних висот і завжди буде частиною Барси.

Буде так, як хоче Жерар. Угода перебуває в процесі завершення. Він дуже хоче допомогти клубу. Ми зробимо все, щоб процес його відходу був якомога кращим", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Жерар Піке є вихованцем Барселони, а в 2004 році перейшов до Манчестер Юнайтед (з яким виграв Лігу чемпіонів 2007/08). Сезон 2006/07 Жерар провів у складі Сарагоси в оренді, а до рідної Барси повернувся у 2008 році, де досягнув чималих вершин – зокрема, здобув три трофеї Ліги чемпіонів. Загалом, Піке відіграв у 615 матчах за "блаугранас", в яких відзначився 53 голами та 15 асистами.