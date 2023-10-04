Антверпен U-19 і Шахтар U-19 зіграли у другому турі Юнацької ліги УЄФА 2023/24. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Юнацька ліга УЄФА 2023/24

Група H, 2-й тур. 4 жовтня 2023

Антверпен U-19 – Шахтар U-19 – 1:2

Голи: Деляпорт, 14 – Глущенко, 18 (пен), Демченко, 73

Матч другого туру Юнацької ліги УЄФА Антверпен U-19 – Шахтар U-19 стартував о 13:00 за київським часом. У першому турі підопічні Олексія Бєліка розгромно програли Порту – 1:4. Антверпен із рахунком 1:2 поступився Барселоні. Відповідно, обидві команди намагалися набрати перші очки у групі H.

Шахтар, попри поразку від Порту в першому турі, перебуває у пристойній формі. "Гірники" лідирують у чемпіонаті України U-19 (8 перемог та 1 поразка). З Антверпеном взагалі цікава історія. У Бельгії немає чемпіонату U-19, тому команду формували фактично з нуля спеціально під Юнацьку лігу УЄФА. Виконувачем обов'язків головного тренера Антверпена U-19 є Томас Вільс, а основа команди зібрана з футболістів 2004-2007 років народження.

Антверпен U-19 – Шахтар U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Зокрема, у стартовому складі бельгійців вийшов 15-річний захисник Сем Рендерс, а трьом іншим оборонцям Антверпена виповнилося лише 17. Єдиним зі стартової 11-ки Антверпена, хто досяг 19-річного віку, став голкіпер Нільс Девалкенер. Олексій Бєлік теж частково змінив склад, порівняно з матчем проти Порту. Тренер дав шанс 16-річним Микиті Шелекеті та Євгену Гармашу, які вийшли з перших хвилин.

Шахтар з перших секунд забрав м'яч під свій контроль, проте у дебюті гри обмежився стерильним володінням без моментів біля воріт Антверпена. Найкращий шанс був у Бундаша, якому скинули під удар, але Василь махнув повз м'яч. Бельгійці в атаку практично не ходили, однак біля власних воріт діяли надійно. Підопічні Бєліка намагалися розтягнути захист суперників, використовуючи регулярні забігання Галонського лівим флангом – безрезультатно. Ледь на рівному місці не травмувався Глущенко, зіткнувшись з... головним арбітром. Втім, Антон таки продовжив гру. Це був чи не найцікавіший момент у стартові хвилини.

А потім стався гол. Забив Антверпен, який реалізував перший же момент. Жахливо зіграв Владислав Кравець, який не втримав м'яч у руках після подачі кутового. Центральний захисник Деляпорт скористався подарунком від голкіпера Шахтаря і відкрив рахунок. Йшла 14-та хвилина.

На щастя "гірників", вони швидко відігралися. Деляпорт зіграв рукою у власному штрафному після хитрого розіграшу штрафного у виконанні українців. Пенальті. До м'яча підійшов Антон Глущенко, який пробив точно в нижній кут. 1:1 на 18-й хвилині.

Швидка відповідь на пропущений гол додала впевненості гравцям Шахтаря. Молоді "гірники" повністю перевели гру на половину поля Антверпена, але розвинути успіх і вийти вперед до перерви не зуміли. Відпочивати команди пішли за рахунку 1:1, а підопічні Олексія Бєліка отримали гол з єдиного моменту біля своїх воріт. Помилка Кравця призвела до пропущеного м'яча.

У перерві Томас Вільс зробив висновки, адже другий тайм Антверпен розпочав куди активніше за Шахтар. І ледь не забив на 61-й хвилині – Годлен буквально трохи не влучив у дальній кут після виходу практично віч-на-віч. "Гірники" відповіли ривком Роспутько, простріл якого ніхто не зміг замкнути, а з ударом Бундаша впорався голкіпер.

На 73-й Шахтар нарешті повів у рахунку, реалізувавши один з нечисленних моментів у другому таймі. Ющенко відгукнувся на довгий пас з центра поля, м'яч відскочив до Антона Демченка, який увірвався у штрафний і пробив повз кіпера у сітку воріт.

Антверпен зрівняв на 81-й хвилині. Після невдалої гри Владислава Кравця м'яч опинився у воротах Шахтаря, проте радість бельгійців перервав свисток арбітра. Офсайд. Спершу здавалося, що його не було, але наступний повтор дав відповідь на усі питання. Гравець господарів дійсно заважав "гірникам" вибити м'яч до того, як він перетнув лінію.

1:2 – не без проблем, але Шахтар таки втримав вольову виїзну перемогу. Олексій Бєлік святкує дебютний тріумф у Юнацькій лізі УЄФА, а його підопічні набрали перші три очки в груповому турнірі. Антверпен, як і в першому турі з Барселоною, поступився з тим же рахунком і не має жодного очка.

Наступний матч у Юнацькій лізі УЄФА Шахтар U-19 зіграє 25 жовтня. Суперником "помаранчево-чорних" стане Барселона.

Шахтар не схожий на себе – що відбувається з чемпіоном?