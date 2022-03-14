У матчі третього дивізіону Таїланду трапився нетиповий епізод. Здоровий глузд одного з футболістів перебуває приблизно на тому ж рівні, що і в російських військових в Україні.

Айцарет Нойчайбун, який виступає за Бангкок, став антигероєм поєдинку чемпіонату Таїланду проти Університету Північного Бангкока. Вже у компенсований час за рахунку 0:3 на користь суперника футболіст ліктем брутально вдарив опонента в обличчя. Так, перед тим суперник зачепив Айцарета ногою, але навряд чи це виправдовує таку помсту.

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Прямою червоною карткою не обмежилося. Клуб одразу ж після гри розірвав контракт із хуліганом. Тепер Нойчайбун може спробувати свої сили в іншому виді спорту – певні навички з тайського боксу у нього присутні.

Постраждалого футболіста доставили до лікарні та наклали 24 шви в ділянці верхньої губи. Бангкок заявив, що щиро шкодує про інцидент і візьме на себе всі витрати на лікування, повідомляє Daily Mail.