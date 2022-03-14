В матче третьего дивизиона Таиланда случился нетипичный эпизод. Здравый смысл одного из футболистов находится примерно на том же уровне, что и у российских военных в Украине.

Выступающий за Бангкок Айцарет Нойчайбун стал антигероем поединка чемпионата Таиланда против Университета Северного Бангкока. Уже в компенсированное время при счете 0:3 в пользу соперника футболист локтем грубо ударил оппонента в лицо. Да, перед тем оппонент задел Айцарета ногой, но вряд ли это оправдывает такую ​​месть.

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Прямой красной карточкой не ограничилось. Клуб сразу же после игры расторг контракт с хулиганом. Теперь Нойчайбун может попробовать свои силы в другом виде спорта – некоторые навыки по тайскому боксу у него присутствуют.

Пострадавший футболист был доставлен в больницу. Ему наложили 24 шва в области верхней губы. Бангкок заявил, что искренне сожалеет об инциденте и возьмет на себя все расходы по лечению, сообщает Daily Mail.