Наутіко мінімально програв першу гру, а вже на старті матчу-відповіді Ретро отримав чисельну перевагу. Червону картку заробив захисник гостей Жін Карлос.

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Матч обслуговувала Дебора Сесілія, яка ледь не постраждала. Розлючений Карлос хотів накинутися на рефері, але йому завадили партнери по команді та інші члени суддівської бригади. Розпочалася штовханина, яка у справжню бійку таки не переросла.

Варто зауважити, що Наутіко навіть у меншості зумів здобути перемогу з рахунком 2:0, здолавши Ретро за сумою двох матчів (2:1).

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