Рафаель Соріано – наставник команди Деспортіва Ферровіарія – втратив роботу через свою агресію та нестриманість.

У перерві чвертьфінального матчу Ліги Капішаба, в якому Нова Венеція приймала команду Деспортіва Ферровіарія, трапився прикрий інцидент. Наставник гостей Рафаель Соріано підійшов до суддівської бригади і висловив своє невдоволення жовтою карткою, пред'явлену одному з гравців його команди.

VAR позбавив команду переможного гола, помітивши рідкісний фейл голкіпера: відео божевільної розв'язки в Аргентині

У ході дискусії тренер отримав попередження, але це його не зупинило. Соріано головою вдарив в обличчя Марсієллі Нетто – асистентку головного арбітра. Наставник отримав червону картку, а після гри клуб офіційно висловив невдоволення діями Рафаеля Соріано і звільнив його, засудивши будь-який прояв насильства. Про це повідомляє Goal.

Поєдинок завершився перемогою Нової Венеції з рахунком 3:1.