Наутико минимально проиграл первую игру, а уже на старте ответного матча Ретро получил численное преимущество. Красную карточку заработал защитник гостей Жин Карлос.

В Бразилии тренера уволили за удар головой ассистентки арбитра – видео отвратительного поступка

Матч обслуживала Дебора Сесилия, которая едва не пострадала. Разъяренный Карлос хотел наброситься на рефери, но ему помешали партнеры по команде и другие члены судейской бригады. Началась потасовка, которая в настоящую драку не переросла.

Следует заметить, что Наутико даже в меньшинстве сумел одержать победу со счетом 2:0, одолев Ретро по сумме двух матчей (2:1).

"Арбітри схожі на копів". Вона зробила революцію у футболі, охороняла Ангелу Меркель і замутила з Ховардом Веббом