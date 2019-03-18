Футболіст Хайдука був вилучений з поля за жест в стилі Роналду

Футболіст молодіжної команди хорватського Хайдука Тіно Лауш отримав червону картку за те, що повторив жест нападника туринського Ювентуса Кріштіану Роналду в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

Лауш, відзначившись голом у черговому матчі молодіжної першості Хорватії, відсвяткував його в стилі Дієго Сімеоне і Кріштіану Роналду. Арбітр зустрічі не оцінив таку поведінку і показав футболістові червону картку.

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Нагадаємо що Роналду може отримати дискваліфікацію за свій скандальний жест. Раніше головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне за аналогічний прояв емоцій був оштрафований на 20 тисяч євро.

Нагадаємо, що за основну команду Хайдука виступає українець Олександр Сваток, який теж кілька днів тому "відзначився" вилученням.