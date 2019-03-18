УЄФА відкрив справу проти Роналду за жест на адресу Сімеоне

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду може отримати покарання від УЄФА.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що проти нападника Ювентуса Кріштіану Роналду відкрито дисциплінарну справу за поведінку у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Атлетіко.

Аллегрі впевнений, що Роналду уникне дискваліфікації через свій жест під час матчу з Атлетіко

Нагадаємо, нападник оформив хет-трик і після третього забитого голу потролив Дієго Сімеоне, відтворивши непристойний жест тренера Атлетіко.

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До слова, наставник "матрацників" відбувся грошовим штрафом у розмірі 20 тисяч євро за аналогічний жест у першому матчі між Атлетіко та Ювентусом.