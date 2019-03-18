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Футболист Хайдука был удален с поля за жест в стиле Роналду

14:47 45 Читати українською
Футболист Хайдука был удален с поля за жест в стиле Роналду
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Футболист молодежной команды хорватского Хайдука Тино Лауш получил красную карточку за то, что повторил жест нападающего туринского Ювентуса Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

Лауш, отметившись голом в очередном матче молодежного первенства Хорватии, отпраздновал его в стиле Диего Симеоне и Криштиану Роналду. Арбитр встречи не оценил такое поведение и показал футболисту красную карточку.

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Напомним, что Роналду может получить дисквалификацию за свой скандальный жест. Ранее главный тренер Атлетико Диего Симеоне за аналогичное проявление эмоций был оштрафован на 20 тысяч евро.

Напомним, что за основную команду Хайдука выступает украинец Александр Сваток, который тоже несколько дней назад "отметился" удалением.

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