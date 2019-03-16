Хайдук розгромив Рудеш – Сваток отримав дві жовті картки протягом двох хвилин

Відбувся матч 25 туру чемпіонату Хорватії між Хайдуком та Рудешем.

Чемпіонат Хорватії, 25 тур

Хайдук – Рудеш – 3:0

Голи: Кактас, 30, 90+1, Жайру, 80

Вилучення: Сваток, 90 (Хайдук)

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У 25 турі чемпіонату Хорватії Хайдук приймав Рудеш. У стартовому складі господарів на поле вийшов український захисник Олександр Сваток.

Команда зі Спліта забила три голи та впевнено розгромила суперника, а Сваток наприкінці матчу отримав 2 жовті картки та був вилучений – на 88 та 90 хвилині.

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Після цієї перемоги Хайдук посідає 5 місце у чемпіонаті Хорватії, маючи в активі 40 очок та на 1 заліковий пункт відстаючи від зони єврокубків.