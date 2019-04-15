Футболіст був вилучений у болгарському дербі, але відмовлявся залишати поле через розлючених вболівальників

Левскі приймав Лудогорець у болгарському дербі, гравець гостей Козмін Моці потрапив у неприємну ситуацію.

На 80-ій хвилині поєдинку Моці реалізував пенальті, зробивши рахунко 2:0 на користь Лудогорця та побіг святкувати взяття воріт до вболівальників Левскі, що спровокувало фанатів.

Вболівальник Роми переоцінив свої здібності, отримав унікальний шанс та епічно зганьбився – курйоз дня

Коли через три хвилини захисник отримав вилучення болівальники Левскі почали прориватись на поле, а поліцейськи редути ледь стримували хуліганів. У Моці летіли будь-які предмети, які були під рукою у вболівальників, а сам футболіст просив арбітра не вилучати його, адже не міг безпечно дістатись до тунелю у підтрибунне примішення.

Гравців Палмейраса атакували власні вболівальники – після цього команда перемогла, а екс-динамівець забив гол

У результаті правоохоронці з щитами провели футболіста у підтрибунне приміщення, але і по дорозі до нього один з хуліганів намагався покалічити гравця, стрибнувши на тунель.