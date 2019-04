Футболіст був вилучений у болгарському дербі, але відмовлявся залишати поле через розлючених вболівальників

Левскі приймав Лудогорець у болгарському дербі, гравець гостей Козмін Моці потрапив у неприємну ситуацію.

На 80-ій хвилині поєдинку Моці реалізував пенальті, зробивши рахунко 2:0 на користь Лудогорця та побіг святкувати взяття воріт до вболівальників Левскі, що спровокувало фанатів.

Коли через три хвилини захисник отримав вилучення болівальники Левскі почали прориватись на поле, а поліцейськи редути ледь стримували хуліганів. У Моці летіли будь-які предмети, які були під рукою у вболівальників, а сам футболіст просив арбітра не вилучати його, адже не міг безпечно дістатись до тунелю у підтрибунне примішення.

У результаті правоохоронці з щитами провели футболіста у підтрибунне приміщення, але і по дорозі до нього один з хуліганів намагався покалічити гравця, стрибнувши на тунель.

Surreal stuff in Bulgaria!!! Romanian defender Moti gets sent off, then has to leave the pitch under police escort!!! Fan JUMPS on the tunnel to kick him!!! Incredible scenes in tonight's derby between Levski and Ludogorets!!!! pic.twitter.com/TNTF03zhgP