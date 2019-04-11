Гравців Палмейраса атакували власні вболівальники – після цього команда перемогла, а екс-динамівець забив гол

Незвичайний випадок стався у Бразилії. Палмейрас постраждав від власних фанатів.

Вболівальники Палмейраса закидали камінням автобус власної команди, коли гравці їхали на матч Копа Лібертадорес проти Хуніора, повідомляє видання Marca.

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Такий стрес не завадив футболістам здобути впевнену перемогу в домашньому матчі з рахунком 3:0. Другий гол забив колишній гравець Динамо Дуду.

Причина інциденту не називається. Ймовірно, нею стала поразка в півфіналі штату Пауліста від Сан-Паулу.

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