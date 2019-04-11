Гравців Палмейраса атакували власні вболівальники – після цього команда перемогла, а екс-динамівець забив гол

Ліга Європи — 11 квіт 409
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Арсенал переграв Наполі у чвертьфіналі Ліги Європи – Мхітаряну не дозволили влаштувати розгром
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Існує 4 способи виграти ЛЧ з моменту українського дебюту Мессі – лайфхак для Шахтаря, шанс Зінченка і ще 3-х клубівЛіга чемпіонів — 11 квіт 866
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Арсенал – Наполі: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 11 квіт 789
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Іспанський депутат обізвав Зозулю неонацистом – Альбасете красиво підтримав українця, а преса глузує з горе-політикаІспанія — 11 квіт 6023
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Провал у Європі, 8 місяців без клубу, не типаж вінгера Динамо. Карлос Де Пена – чергове нелогічне підписання киянУкраїна — 11 квіт 2590