toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІГА ЄВРОПИ АРСЕНАЛ - НАПОЛІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Гравців Палмейраса атакували власні вболівальники – після цього команда перемогла, а екс-динамівець забив гол

11 квітня 23:27 98 Читать на русском
Гравців Палмейраса атакували власні вболівальники – після цього команда перемогла, а екс-динамівець забив гол
Палмейрас

Незвичайний випадок стався у Бразилії. Палмейрас постраждав від власних фанатів.

Вболівальники Палмейраса закидали камінням автобус власної команди, коли гравці їхали на матч Копа Лібертадорес проти Хуніора, повідомляє видання Marca.

Лукас Тейлор покинув ФК Львів

Такий стрес не завадив футболістам здобути впевнену перемогу в домашньому матчі з рахунком 3:0. Другий гол забив колишній гравець Динамо Дуду.

Причина інциденту не називається. Ймовірно, нею стала поразка в півфіналі штату Пауліста від Сан-Паулу.

Найвідоміші латиноамериканські легіонери Динамо, які не змогли закріпитись у Києві

Теги
Світ Відеоновини Палмейрас Палмейрас Перейра Дуду Перейра Дуду
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
43
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук