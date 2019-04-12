Вболівальник Роми переоцінив свої здібності, отримав унікальний шанс та епічно зганьбився – курйоз дня

Італійська Рома проводить блискучу роботу з власними вболівальниками. Один з прихильників "джалороссі" отримав шанс відчути себе в ролі професіонального футболіста. Що з цього вийшло – дивіться нижче.

Вболівальник Роми на ім'я Марко навряд чи підозрював, що один його коментар у Facebook приверне увагу клубу.

В поєдинку Серії А Парма – Рома Дженгіз Ундер відправив м'яч у ворота господарів та зробив рахунок 2:0. Нещодавно римляни опублікували відеоролик з голами турка. "Я б сам забив такий гол", – написав Марко Нікола у коментарі під цим постом.

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У Ромі, яка славиться креативною роботою в соцмережах, вирішили це перевірити. Вболівальник був запрошений на Стадіо Олімпіко, отримав іменну футболку та 3 спроби відправити м'яч у ворота.

Вийшло доволі кумедно. "Інколи краще жувати, ніж говорити", – казали у одній рекламі. Вболівальник Роми переконався у цьому на власному прикладі. Чимало українських прихильників футболу також часто переоцінюють свої здібності, тому перегляд даного відео для них – обов'язковий.

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