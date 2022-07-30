40-річний швед продовжує реабілітацію на Сардинії після реконструкції меніска. Нещодавно він вийшов у прямий етер свого Instagram, де поспілкувався з фанатами, інформує La Gazzetta dello Sport.

Ібрагімовіч офіційно продовжив контракт з Міланом

Один із прихильників запитав Златана, коли він планує завершувати професіональну кар'єру. Ібрагімовіч відповів у своєму стилі: "Ніколи. Якщо я піду на пенсію, футбол помре".

Нагадаємо, іменитий форвард продовжив контракт з Міланом ще на один сезон. Щоправда, до зими на футбольному полі він не з'явиться через реабілітацію. Минулого сезону Ібрагімовіч зіграв у всіх турнірах за Мілан 27 поєдинків (8 голів та 3 асисти).

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