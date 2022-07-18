Ібрагімовіч підписав новий контракт з клубом, яки розрахований до літа 2023 року. Златан продовжить виступати під 11-м номером, повідомляє офіційний сайт Мілана.

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За інформацією ЗМІ, 40-річний швед погодився на порівняно символічні умови. Його фіксована зарплата становитиме 1,5 млн євро. Передбачені бонуси за зіграні матчі та результативність. До слова, Ібрагімовіч щонайменше до зими на полі не з'явиться, адже проходить реабілітацію після реконструкції меніска.

Саме через травми Златан вже не був незамінним гравцем команди Стефано Піолі в чемпіонській кампанії. Загалом у минулому сезоні Ібрагімовіч зіграв у всіх турнірах за Мілан 27 поєдинків (8 голів та 3 асисти).

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