40-летний швед продолжает реабилитацию на Сардинии после реконструкции мениска. Недавно он вышел в прямой эфир своего Instagram, где пообщался с фанатами, сообщает La Gazzetta dello Sport .

Ибрагимович официально продлил контракт с Миланом

Один из поклонников спросил Златана, когда он планирует завершать профессиональную карьеру. Ибрагимович ответил в своем стиле: "Никогда. Если я уйду на пенсию, футбол умрет".

Напомним, именитый форвард продлил контракт с Миланом еще на один сезон. Правда, до зимы на футбольном поле он не появится из-за реабилитации. В прошлом сезоне Ибрагимович сыграл во всех турнирах за Милан 27 поединков (8 голов и 3 ассиста).

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