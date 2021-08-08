"Останнім часом Олександрія стає незручним суперником для "гірників", досить сказати, що вона перемагає вже в другому календарному поєдинку поспіль. На мій погляд, не можна сказати, що вчора ми не заслужили цю вікторію, що нам допомогла фортуна.

Шахтар – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

На старті сезону "містянам", дійсно, було комфортніше грати з більш іменитими командами. У першому турі взяли гору над Зорею, тепер ось здолали Шахтар. По ходу останнього матчу відчувалося, що олександрійці добре вивчили суперника, тому і знаходили вразливі місця, передусім на флангах. Мені сподобалося, що головний тренер Юрій Гура сміливо довіряє молоді, вміло користуючись глибиною складу. До речі, хоча до закриття трансферного вікна ще достатньо часу, в розташуванні Олександрії немає жодного потенційного новачка. Ми повністю укомплектовані.

Після вікторій над Зорею і Шахтарем деякі експерти почали називати нашу команду "грозою авторитетів". Звичайно, приємно, але мене більше влаштовує, щоб "містяни" демонстрували боєздатність і в поєдинках з суперниками нижчих рангів. Тільки тоді можна буде розраховувати на високі позиції.

Поки що через зміну газону на стадіоні в Олександрії "містяни" змушені грати в гостях. Однак це запланований процес, ситуація – під контролем: 11 вересня чекаємо уболівальників в Олександрії на дербі з Інгульцем", – заявив функціонер у коментарі Metaratings.

Нагадаємо, що напередодні команда Гури сенсаційно здолала Шахтар на виїзді. Голами за олександрійців відзначилися Максим Третьяков і Кирило Ковалець.

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