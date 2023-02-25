Манор Соломон знову продемонстрував Англії міць школи УПЛ, здобувши очки для Фулхема в матчі 25-го туру АПЛ проти Вулверхемптона. Звіт читайте на "Футбол 24".

Поєдинок на Крейвен Коттедж мав велике значення для обох команд. Фулхем в разі перемоги впритул наблизився б до топ-4, порівнявшись за очками з Ньюкаслом. Вулверхемптон же міг відірватись від зони вильоту аж на шість залікових балів.

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Обидва тайми пройшли на рівних в плані активності, однак "вулвз" були значно гострішими. Майже всі їхні удари пройшли із центру штрафного, в той час як у "коттеджерів" більшість пострілів виявились дальніми. Свою перевагу гості конвертували у взяття воріт вже на 23-й хвилині – це Сарабія прийняв скидку від Хіменеса й бахнув метрів з восьми. Це його дебютний гол в АПЛ.

Втім, в середині другого тайму Фулхем відігрався зусиллями Соломона. Екс-вінгер Шахтаря на 64-й хвилині змістився з лівого флангу й ефектно закрутив м'яч під дальню стійку. 1:1! Таким чином, Манор став першим з листопада 1992 року ізраїльським футболістом, якому вдалося забити у трьох поспіль матчах АПЛ – причому всі три м'ячі йому вдалося провести після виходу на заміну.

Тиждень тому Соломон ще й вирвав для Фулхема перемогу над Брайтоном, але цього вечора "коттеджерам" виграти не судилося. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Обидві команди не втратять своїх позиції у таблиці до завершення туру – Манор залишиться шостим, а "вулвз" не впадуть у зону вильоту.

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