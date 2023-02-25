Поединок на Крейвен Коттедж имел большое значение для обеих команд. Фулхэм в случае победы вплотную приблизился бы к топ-4, сравнявшись по очкам с Ньюкаслом. Вулверхэмптон же мог оторваться от зоны вылета аж на шесть зачетных баллов.

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Оба тайма прошли на равных в плане активности, однако "вулвз" были значительно острее. Почти все их удары прошли из центра штрафной, в то время как у "коттеджеров" большинство выстрелов оказались дальними. Свое преимущество гости конвертировали во взятие ворот уже на 23-й минуте – это Сарабия принял скидку от Хименеса и бахнул метров с восьми. Это его дебютный гол в АПЛ.

Впрочем, в середине второго тайма Фулхэм отыгрался усилиями Соломона. Экс-вингер Шахтера на 64-й минуте сместился с левого фланга и эффектно закрутил мяч под дальнюю штангу. 1:1 Таким образом, Манор стал первым с ноября 1992 года израильским футболистом, которому удалось забить в трех подряд матчах АПЛ – причем все три мяча ему удалось провести после выхода на замену.

Неделю назад Соломон еще и вырвал для Фулхэма победу над Брайтоном, но в этот вечер "коттеджерам" выиграть не суждено было. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Обе команды не потеряют своих позиции в таблице до завершения тура – Манор останется шестым, а "вулвз" не упадут в зону вылета.

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